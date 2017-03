Per la festa della donna, Aism Biella scende in piazza con la gardenia

BIELLA - Per la Festa della Donna, in 5.000 piazze italiane, sabato 4, domenica 5 e l'8 marzo, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, torna la Gardenia di Aism, la tradizionale manifestazione di solidarietà promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua fondazione (Fism) con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Anche quest’anno 10.000 volontari saranno impegnati ad offrire una pianta di Gardenia a fronte di un contributo minimo di 15 euro. Anche la Sezione Provinciale di Biella parteciperà all’evento in più di 40 piazze.

L’elenco delle postazioni biellesi

Biella: Via Italia Trinità, Conad di V. Ivrea, Chiesa S. Sebastiano, C.C. Gli Orsi, Galleria Esselunga CDA I Giardini, Piazza XXV Aprile di Chiavazza, Caffè Torino; Andorno Micca Alpini; Bioglio Chiesa; Campiglia Cervo; Candelo Conad; Cossato: P.zza Chiesa, Parrocchia Ronco di Cossato e Eurospin; Gaglianico: Biella Scarpe; Masserano P.zza Chiesa; Mongrando Conad; Occhieppo Inferiore A&O e Conad; Occhieppo Superiore P.zza Chiesa; Pollone Parco Burcina; Ponderano Alpini (da confermare) e Ospedale (in Ospedale anche mer 8); Quaregna: Parrocchia e parcheggio di fronte Farmacia; Roppolo P.zza del Municipio; Salussola Gruppo Sportivo Pgs (da confermare); Sandigliano Parrocchia; Sordevolo Parrocchia (da confermare); Tavigliano Parrocchia; Trivero: Conad di Ponzone; Valdengo Bon Prix il ven; Valle Mosso P.zza Repubblica e Pasticceria Maniscalco&Rainero di Campore; Valle San Nicolao Parrocchia dom; Verrone Parrocchia; Vigliano B.se: Bennet, Iper Gross; Villa Del Bosco: P.zza Centrale; Viverone P.zza Mirafiori. Inoltre in Valsesia sarà presente il Gruppo Operativo Valsesia AISM nelle città di Borgosesia, Gattinara e Varallo Sesia. I fondi raccolti con Gardenia di AISM 2017 saranno impiegati in progetti di ricerca mirati in particolare alla SM Pediatrica. Non solo, AISM è anche attiva a livello nazionale e internazionale per sostenere la ricerca sulle forme progressive di sclerosi multipla oggi ancora orfane di terapie.

L’sms solidale 45520

Dal 24 febbraio e fino all’8 marzo con il numero solidale 45520 è possibile donare 2 euro da cellulari personali Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali, 5 euro per ciascuna chiamata fatta da rete fissa Vodafone, Twt e Convergenze, oppure 2 o 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45520 da rete fissa Tim, Infostrada, Fastweb e Tiscali. Il ricavato dell’sms solidale andrà a finanziare in particolare un progetto di ricerca scientifica pediatrica sulla riabilitazione cognitiva per migliorare l’attenzione nei bambini. La sclerosi multipla può manifestarsi anche nei bambini: Il 10% delle persone con Sm ha meno di 18 anni.

La Ricerca

Aism con la sua Fondazione ogni anno destina alla ricerca 5 milioni di euro. Oggi, grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con Sm. Tuttavia la causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate per questo è fondamentale sostenere la ricerca. «La Gardenia di Aism» ha permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento dei progetti di ricerca e al potenziamento di servizi per le persone colpite da Sm, in particolare per le donne e le loro famiglie a cui questa manifestazione è dedicata.

Come donare

Dona con Ubi Pay utilizzando il servizio Jiffy. In occasione di «La Gardenia di Aism» attraverso l’app Ubi Pay, si può donare con semplicità tramite Jiffy, il servizio sviluppato da SIA per inviare e ricevere denaro istantaneamente via smartphone. Il numero da utilizzare è +39 3351329466. Per effettuare una donazione, occorre essere titolari di un conto corrente bancario aderente a Jiffy (attualmente 23 gruppi italiani) e scaricare l’app del proprio istituto. A questo punto, il donatore dovrà registrare il numero dell’associazione nella rubrica del proprio smartphone, selezionarlo all’interno dell’app, inserire l’importo desiderato e completare l’operazione di invio con un semplice click. L’associazione con la sua fondazione (Fism) potrà così disporre in tempo reale dei fondi ricevuti e sostenere i progetti di ricerca per sconfiggere la sclerosi multipla. UBI Banca affiancherà Aism per l'evento Gardenia. I clienti del gruppo possono sostenere l’Aism tramite home banking effettuando un bonifico con azzeramento delle commissioni utilizzando la funzione Bonifici Solidarietà. Tutti hanno inoltre la possibilità di eseguire un bonifico bancario tradizionale in filiale (con azzeramento delle commissioni se effettuato in una filiale UBI Banca) sul conto corrente dell’Associazione, presso Ubi Banca utilizzando l’IBAN IT 30 O 03111 01401 000000031944.