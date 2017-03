Chiudono Spizzico e bar Venezia

BIELLA - Altra tegola per il centro città. Da lunedì ha chiuso lo "Spizzico", noto fast food e bar affianco al centro commerciali "I Giardini" dove si trova l'Esselunga, in via Lamarmora. Già in fase di smantellamento gli arrendi del punto di ristoro. Nei giorni scorsi ha cessato l'attività anche uno storico bar del centro cittadino: il bar Venezia che si trova in via Italia. In attesa degli sviluppi del famoso progetto "015" che prevede l'apertura di decine di nuove attività commerciali, due brutti segnali.