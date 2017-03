Rugby Under 16, storia di ragazze straordinarie

BIELLA - Non più solo il calcio e il basket tra i giovani biellesi. Questo amore per lo sport negli ultimi anni sembra si stia orientando sempre di più verso il mondo della palla ovale, il rugby. Definito da tanti come violento, pericoloso e per soli maschi, il rugby sta prendendo piede nel mondo femminile. Ne è la prova la fondazione della prima vera squadra femminile nell'anno 2015, l'Under 16: si è iniziato infatti a credere in un progetto che, visti i risultati, prospetta un ottimo futuro per la società Biella Rugby. Attualmente, visto il successo dell'Under 16, ha preso piede anche la squadra delle Seniores, oltre alla concreta idea, che presto diventerà realtà, di formare anche la squadra Under 14.

L'inizio

Non è stata di certo una passeggiata il viaggio dell'Under 16, infatti le ragazze durante i primi mesi hanno avuto dei problemi in squadra per via del limitato numero di giocatrici. Nonostante ciò sono riuscite a partecipare a testa alta a tutte le partite e a uscirne la maggior parte delle volte vincenti. Importanti vittorie sono arrivate contro San Mauro, con un risultato di mete 8-0; contro Tortona per 20-0 e contro Vallecrosia per 4-3. Mentre l'unica nota dolente per la squadra è arrivata con la sconfitta subita dai Vice Campioni d'Italia, il Rivoli, con il risultato finale di 11-3. Ma la squadra biellese non si è mai demoralizzata, riuscendo a creare un gruppo unito, sostenendosi l'una con l'altra. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di chi ha creduto in loro fin dal primo momento: gli allenatori Fabio Pirola, Alessandro Petronelli e Sandro De Sordi.

Il rapporto con i genitori

Un altro sostanziale problema, che è stato superato, è la paura da parte dei genitori nell' esporre le proprie figlie a un apparente sport pericoloso. Questo timore è subito stato smentito da tutte le giocatrici. Come precisa una ragazza della squadra, a nome di tutte: «Nella vita bisogna rischiare, se qualcosa ti fa felice significa che è la cosa giusta da fare. Per capire bisogna provare, il resto sono solo chiacchiere». Insomma, un percorso di crescita che a partire dalle «piccole» ragazze dell'Under 16 porterà il Biella Rugby femminile a far parlare di sè. Siamo solo all'inizio di un lungo percorso che darà grandissime soddisfazioni alla società biellese.

TESTO DI NICOLO' AIAZZONE E AURORA ROSSO