BIELLA - Il Gruppo Banca Sella vince il premio Financial Innovation - Italian Award, il riconoscimento promosso da Aifin, (Associazione Italiana Financial Innovation), assegnato ogni anno alle aziende che propongono soluzioni innovative nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Ad aggiudicarsi il premio, nella categoria «Prodotti e servizi di pagamento», la versione per minori di Hype, mentre una menzione di merito è stata assegnata a Up2Start, la linea completa di soluzioni di Banca Sella pensata per le startup.

Anche i minori diventano «hyper»

La versione di Hype studiata da Banca Sella permette anche ai minori, dai dodici anni in su di gestire le proprie spese dallo smartphone, in tutta sicurezza e sotto la supervisione dei genitori. Insomma, un’emanazione di piccola taglia di un sistema di transazione di denaro già noto da chi è più evoluto e «smanettone». Hype, infatti, è una app gratuita che consente, con l’abbinamento ad una carta di credito prepagata, di effettuare direttamente dallo smartphone i propri acquisti online, così come nei negozi, e di trasferire somme di denaro ai propri contatti di rubrica con una semplice mossa, in pochi secondi e senza spese. Per i ragazzini diventare «hyper» significa quindi poter, per esempio, gestire direttamente la propria paghetta, fare piccoli acquisti su internet, o piccole transazioni di denaro con i proprio amici.

Sicurezza e responsabilità nella gestione del denaro

La chiave non è solo l’innovazione, che tanto piace ai ragazzi, ma soprattutto la sicurezza. I ragazzi, infatti, possono operare con Hype in autonomia, ma i genitori hanno la possibilità di visionare il dettaglio della loro operatività. La versione per i minori, inoltre, impedisce automaticamente che vengano effettuate transazioni su siti di scommesse, di commercio di armi, siti per adulti e tabacchi.

Gli utilizzi nella vita quotidiana sono molteplici, scambiare piccole somme di denaro con gli amici selezionando il contatto dalla rubrica telefonica come per un semplice messaggio, ad esempio può servire quando si fa una spesa condivisa, come nel caso di un regalo di compleanno. Per saldare il debito con chi anticipa il denaro basteranno un paio di «tap», i colpetti che si danno allo schermo dello smartphone. Se i genitori possono sempre sapere dove sono finite le somme di denaro dei proprio figli, per contro i ragazzi vengono ulteriormente responsabilizzati nella gestione del denaro, pratica che, secondo diversi studi di settore, non è così diffusa in italia. Per i minori la responsabilità diventa immediata e diretta, e tenendo sempre d’occhio ciò che possono spendere eviteranno di intaccare i propri risparmi necessari e perdere di vista gli obiettivi che si sono dati.

A Banca Sella menzione di merito per i servizi dedicati alle startup

Una menzione di merito nella categoria «Nuovi servizi alle imprese» è stata assegnata a Up2Start , il pacchetto personalizzato di prodotti e servizi realizzati d Banca Sella per supportare le differenti esigenze di startup e imprese nella loro fase di creazione: dal conto corrente ai sistemi di pagamento più evoluti, dall’accesso ai finanziamenti dedicati alla consulenza fornita da esperti del settore con la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, incubatori e università. Nello scorso mese di dicembre Up2Start si era aggiudicato anche il primo premio del Mf Innovazione Award 2016 nella categoria «Servizi di conto corrente e di pagamento per le imprese».