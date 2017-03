Gaglianico: traffico bloccato per un incidente 

GAGLIANICO - Traffico bloccato, in centro, per un incidente che poteva avere risvolti decisamente più seri che la sola prognosi di dieci giorni di uno degli automobilisti coinvolti. L'episodio è avvenuto in via XX Settembre, quando i residenti hanno improvvisamente sentito un fragore assordante, seguito dal suono ininterrotto di un clacson. Pochi istanti e giungeva una pattuglia della polizia locale, che si trovava davanti due veicoli danneggiati ed una persona che era ancora seduta al posto di guida e che necessitava di immediate cure mediche, tanto che veniva allertato il 118.

L'incidente

La strada veniva chiusa per oltre un’ora con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa, proprio per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, oltre che dei rilievi degli elementi utili per le indagini e per la rimozione di entrambi i veicoli coinvolti. Si è quindi scoperto che a essere coinvolti erano stati un’utilitaria Suzuki la cui conducente, una 67enne di Gaglianico, R.T., ferita, che viaggiava col marito, rimasto incolume, e un furgone Peugeot, di una ditta di Cossato, guidato dal dipendente M.M., di 37 anni, pure lui illeso. A svelare la dinamica dell'incidente, è stata una delle telecamere di sicurezza dell'amministrazione comunale, appena ripristinate. Dal filmato è apparso evidente come la conducente del Suzuki avesse sorpassato il furgone che la precedeva, che doveva svoltare a sinistra per parcheggiare davanti al Municipio e che si era fermato per lasciare passare un anziano in bicicletta; nella fase di manovra l’utilitaria aveva urtato il furgone. Oltre a finire in ospedale, prognosi dieci giorni, l'automobilista 67enne è stata anche sanzionata.