Movimento 5 Stelle: più piste ciclabili

BIELLA - Il 29 dicembre 2016 il ​Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un decreto ministeriale che stabilisce la ripartizione dei 12,34 milioni di euro destinati al co-finanziamento di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali delle aree urbane e delle ciclovie turistiche. E quindi: realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua; realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi; messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali; creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale; realizzazione di progetti per una mobilità sicura e sostenibile per pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili, secondo criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia, condivisione dei risultati delle esperienze.

Sotto il Mucrone

Il Movimento 5 Stelle ritiene che Biella debba procedere alla richiesta di tali fondi portando avanti quei progetti che diverse associazioni di cittadini hanno presentato e caldamente supportato per anni per rendere la nostra Biella più a portata del pedone e del ciclista e non solo dell’automobilista, per una mobilità sempre più sostenibile.