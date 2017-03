Orsi in Sardegna con molte defezioni

BIELLA - Sveglia all’alba domenica per gli Orsi, che dovranno affrontare la prima delle due trasferte più lunghe della stagione: quella a Capoterra in provincia di Cagliari. Si tratterà di giocare l’ultimo incontro di un blocco di quattro, poi i campionati si fermeranno nuovamente per un turno al fine di ridare spazio al torneo internazionale 6 Nazioni.

La partita

Nulla sarà facile per Biella in terra sarda, nonostante nel turno di andata, sul campo di casa, il successo con bonus (30-9) sia arrivato agevolmente. Le ore di viaggio saranno tante e ad attendere il XV gialloverde, ce ne sarà un altro, reduce dalla vittoria del derby con Alghero giocato proprio sul terreno che ospiterà Biella, chiaro segno che aria e pubblico di casa spesso fanno la differenza.

Assenti

Ma ciò che impensierisce maggiormente coach McLean, sono le numerose defezioni, soprattutto nella linea arretrata. Agli infortunati Murgier, Blotto e Grosso, si sono sommate le partenze di Braga e Cerruti. Domenica anche Cristian Sarubbi e Samuele Sciarretta saranno rispettivamente impegnati per lavoro e studio e non faranno parte del gruppo. Sembrano completamente recuperati dopo l’incontro con Sondrio, Jacopo Bertone e Matteo Maia. Calcio d’inizio alle ore 14,30.

Serie B girone 1 – 15a giornata – 5-3-17: Cus Torino – Cus Milano; Amatori Capoterra – Biella Rugby; Sondrio – Amatori Alghero; Piacenza – Lecco; Cogoleto – VII° Torino; Monferrato – Rovato.

GLI ALTRI IMPEGNI DEL FINE SETTIMANA

Serie C. 5.03.17 Avigliana vs Brc alle ore 14.30.

Femminile. 4.03.17 U16 a Rivoli alle ore 15. 5.03.17 Seniores a Rivoli.

Under 18. 5.03.17 Novara vs Brc alle ore 11.30.

U16. 4.03.17 Brc2 vs Province Ovest alle ore 16. 5.03.17 Brc1 vs Pedona Cuneo alle ore 11.30.

Under 14. 4.03.17 Brc1 vs Collegno alle ore 15.30. Brc 2 vs Collegno alle ore 16.30.

Propaganda. Concentramento a Moncalieri.