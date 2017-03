Biella e dintorni: 6 appuntamenti da non perdere sabato 4 marzo

BIELLA – Escursioni all'aria aperta ma anche tante curiose offerte culturali. Ecco le nostre proposta per il sabato trascorso in città e dintorni.

Sport e outdoor

Tramonto nella Bessa accompagnati dai giovani esploratori di Nabumbo. Un viaggio nel tempo tra i cumuli della Bessa. A spasso nella storia e nella natura, accompagnati dalle calde luci del tramonto. All'ombra della grande morena della Serra si estende un Parco in cui vi è scritta la storia di una delle più grandi miniere a cielo aperto del mondo, dove oggi si possono solo immaginare gli incredibili sforzi compiuti dalla popolazione dei Vittimuli. Percorreremo boschi, ammireremo imponenti cumuli che brilleranno alle dorate luci del tramonto. Questa facile passeggiata ci condurrà alla scoperta di suggestivi ambienti illuminati solamente dalle nostre luci frontali. Durante l'escursione verranno approfondite nozioni naturalistiche e forniti spunti fotografici. Partenza dal Centro visite del Parco alle 16. Costi: adulti 15€, bambini fino a 14 anni 5€. Il prezzo comprende: Guida Escursionistica GAE, supporto fotografico, copertura assicurativa. Per info e prenotazioni: Mauro: 324-9038041, Max: 328-4061330 info@nabumbo.com.

A Bielmonte, Carnevale Ambrosiano per bambini sugli sci. Caccia al tesoro, scherzi, giochi, sorprese con i maestri di sci. Dalle 15 frittelle, chiacchiere e cioccolata calda offerta a tutti i bambini al bar della pista Massaro. Alle 18 dal piazzale 1 partenza per una facile ciaspolata adatta a tutti, lungo il sentiero che prima sale rapidamente al Colle Moncerchio e poi scende lungo la Pista del Cerchio fino all'Alpe Moncerchio. Qui l'Agriturismo Alpe Moncerchio propone una cena con menù a sorpresa con la possibilità di pernottare e risvegliarsi nella tranquillità del luogo, immersi in panorami davvero suggestivi. Info: Scuola Sci Monte Marca 015 744110 o 333 4611412, Agriturismo Alpe Moncerchio 339 7289682, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

A Hydro sabato sera dedicato alla musica black, tutta da ballare. Ospite della serata Denis Longhi: fondatore e direttore artistico del festival Jazz Re:found, è uno dei più profondi conoscitori di musica black sul suolo nazionale Ad aprire la serata i biellesi Ruuumbabox pronti come sempre a incendiare la pista. Ingresso libero con tessera Arci.

Al Gasoline di Cerreto Castello, Fermat's Last Theorem live (Jacopo Ceresa – Vox, Massimo Cerri – Guitar, Marco Menegon – Bass, Nicola Sartore – Drums). Il loro genere è un Metal moderno con influenze molto varie che spaziano dall'Alternative a diversi tipi di musica elettronica.

Libri

Alla Libreria Vittorio Giovannacci la presentazione del libro La vera fiaba di EmJay, ospite l'autore Massimo Bonelli, ex direttore della Sony Music, ha trascorso 35 anni nel mondo del marketing e della promozione discografica, sempre accompagnato da una grande passione per la musica. Lavorava alla Emy quando, in un periodo di grande creatività musicale, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison hanno iniziato produzioni proprie di alto livello ed i Pink Floyd hanno fatto i loro album più importanti. Fino a quando con i Duran Duran da una parte ed il punk dall'altra, è arrivato il decennio più controverso della musica. In CBS (più tardi Sony), ha contribuito alla ricerca e al lancio di un numero considerevole di artisti, alcuni "mordi e fuggi" come Spandau Ballet o Europe, altri storici come Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Franco Battiato, George Michael, Claudio Baglioni, Jovanotti, Pearl Jam, Francesco de Gregori, Fiorella Mannoia e tanti altri... Si fatica davvero ad individuare un artista con il quale non abbia mai lavorato, nel corso della sua lunga vita pra pop e rock. Quale occasione migliore per uno sguardo "dietromle quinte" al mondo della musica pop-rock degli ultimi decenni?

Moda

Aperitivo al Walhalla all'insegna della moda con La Pelle Borse e accessori, a partire dalle 19.30 per la presentazione della nuova collezione Primavera/Estate 2017. Un ottimo inizio di stagione.