Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 5 marzo

BIELLA – La città costellata di musica, mercati a km 0 e teatro per una giornata di relax ma anche di arricchimento personale. Ecco i nostri suggerimenti.

Musica

Quinto concerto della rassegna Musica e medicina. Alle 16.30 la conferenza «La qualità del cibo e il benessere dell'uomo, della natura e dell'animale». Relatore Dr. Capaldo Sergio Responsabile zootecnico di Slowfood. Alle 17 Bosso Concept in BABELe! «Il suono prima del suono» idea originale di Ivana Zecca con Ivana Zecca, clarinetto e voce Jorge Bosso, violoncello Davide Vendramin, fisarmonica Paolo Badini, contrabbasso.

A Biella Piazzo presso l'Accademia Perosi, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24, tornano gli appuntamenti Zoom!, incontri dedicati alle presentazioni di nuovi libri e iniziative con interventi musicali. Appuntamento, moderato da Sandro Cappelletto, con la compositrice Silvia Colasanti che presenterà due micro quartetti di nuova composizione inseriti in «Di tumulti e d'ombre. Studio per Faust», trascrizione per orchestra d'archi, con la partecipazione del Quartetto Perosi. Abbonamento 130 euro. Abbonamento famiglia: 1° abbonamento 130 euro, dal 2° abbonamento: 100 euro. Calendario vendita abbonamenti: dal 25 agosto 2016 al 31 ottobre 2016 presso Ufficio Segreteria Accademia Perosi onlus, corso del Piazzo 24, 13900 Biella, nei seguenti giorni e orari: lunedi, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Come abbonarsi: inviare una richiesta di abbonamento alla mail , via fax o telefono. Biglietti singoli eventi: i biglietti per i singoli eventi possono essere acquistati sul sito dell'Accademia Perosi (il pagamento può avvenire solo tramite Paypal o carta di credito) oppure presso la Segreteria Studenti dell'Accademia negli orari sopra indicati oppure in biglietteria durante i concerti. I posti prenotati saranno occupati fino a 15 minuti prima dell'inizio del concerto. Gli ingressi ancora disponibili saranno in vendita fino a esaurimento posti direttamente presso la sede del concerto, a partire da 45 minuti prima dell'ora di inizio. È possibile richiedere la prenotazione dei posti in sala via mail fino a 24 ore prima dell'evento. Le richieste pervenute dopo tale orario sono da ritenersi nulle. Info: Accademia Perosi 015 29040, 015 352828, www.accademiaperosi.org , biglietteria@accademiaperosi.org .

Al Museo del Territorio Biellese, arte e musica si incontrano nelle sale del Museo del Territorio Biellese da poco riallestite e ampliate. I saloni del Cinquecento e del Seicento così come le nuove sale in cui sono state allestite le collezioni di pittura dell'Otto e Novecento, diventeranno scenario di interventi musicali che si alterneranno a focus di carattere storico-artistico che prenderanno spunto dalle opere esposte. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro le 12 del venerdì precedente. Oggi: controriforma in Piemonte e Lombardia (Alessandra Montanera storica dell'arte, Stefania Aggio voce, Simone Dellacqua chitarra). Appunti musicali di Alberto Galazzo. Info: UPBeduca 015 8497380 o 338 3865500, cultura@comune.biella.it.

Alle 17 a Tollegno presso la sede Alpini di via Mancini. Pomeriggio con le Folhas: Anais Drago, violino, Francesca benenati, chitarra, Martina Casale, voce e percussioni. Tre ragazze schiette ed allegre con la musica nelle vene. Intermezzo teatrale a cura del regista Fazzini Flavio e l'attore Stefano Bernardi (Berny). Letture di Enzo Tonoli Brasolin. Seguirà mimosa e rinfresco. Ingresso libero.

Mercati

Dalle 8 alle 19 al Ricetto di Candelo il mercato dei produttori agricoli a km zero. Alle ore 15.30 nell'ambito del progetto integrato «Positivamente donna» Chiara Baù, titolare del microbirrificio Jeb e Manuela Zegna, titolare dell'azienda agricola La Crava Cuntenta, racconteranno la loro esperienza lavorativa e di vita. Alle ore 16.30 Bianca Zumaglini ci presenta: consigli per ricette semplici e sane.