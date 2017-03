Minori in sala giochi. Multa da 6 mila euro

BIELLA - Nell’ambito dell’attività preventiva finalizzata al controllo della gestione e degli avventori dei vari esercizi pubblici presenti in città, nella giornata di ieri la polizia amministrativa della Questura ha rilevato, in un uno dei locali di corso San Maurizio, segnatamente una sala giochi, la presenza di irregolarità che ha comportato l’adozione di provvedimenti sanzionatori.

I controlli

In particolare nel corso dell’attività, si è accertato che all’interno della predetta sala giochi erano presenti due minori intenti a scommettere denaro presso i numerosi apparecchi preposti a tale intrattenimento. Secondo la vigente normativa l’ingresso di minori in locali del genere è espressamente vietato, ragione per cui il titolare è stato sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 6.000 euro. Inoltre l’esercizio verrà segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ulteriori provvedimenti di loro competenza.