«Siamo ancora affamati»

BOLOGNA - Queste le dichiarazioni di Marco Venuto rilasciate in conferenza stampa al termine di Pallacanestro Biella-De' Longhi Treviso 89-81. E domani sarà finale di Coppa Italia contro la Virtus Bologna

«In queste partite, una dietro l'altra, chi ha più energie mentali vince. Noi ne avevamo ancora tante da spendere, vedremo domani. La forza di questa squadra è il collettivo: in alcune partite sono stato decisivo io, in altre lo è stato Pollone, altre ancora De Vico, sempre accompagnati da Ferguson e Hall. Io sono in fiducia, così le cose vengono più facili».

«Siamo giovani e abbiamo ancora tanta fame. Stiamo facendo grandissime cose ma sappiamo che queste stagioni sono speciali, non capitano tutti gli anni. Dobbiamo sfruttarle al massimo e fare quello che sappiamo fare, continuare ad avere fame in partita e durante la settimana. Non dobbiamo fermarci. Vedremo dove possiamo arrivare. Intanto ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni».

«Con il coach lavoriamo sempre sui difetti. In stagione abbiamo avuto problemi nel gestire i finali di partita, ci siamo concentrati molto su questo e oggi si vede il risultato del nostro lavoro».