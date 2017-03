«Stiamo facendo qualcosa di straordinario»

BOLOGNA - Di seguito le dichiarazioni di coach Michele Carrea rilasciate in conferenza stampa nel post partita di Pallacanestro Biella-De' Longhi Treviso 89-81, che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia.

«Quando si offre uno spettacolo di qualità il merito va a tutti i protagonisti. Da un punto di vista agonistico, la partita si è sviluppata su livelli altissimi dal primo al quarantesimo minuto, con tanta attenzione e desiderio in tutte le situazioni. La nostra scelta è stata quella di proteggere l'area. Sapevamo che Treviso ha tanti giocatori di uno contro uno capaci di attaccare bene in close-out e tanti giocatori capaci di giocare le uscite soprattutto con riccioli stretti e grande qualità. Questo è il motivo per cui abbiamo tagliato molti blocchi. Sapevamo poi che Moretti avrebbe preso responsabilità in momenti chiave, abbiamo speso tante energie nella sua marcatura. Abbiamo mostrato grande tensione. C'è stata una lotta feroce a rimbalzo, con tutti i protagonisti che si sono sfidati senza paura e con grande rispetto reciproco. È stata una bellissima semifinale anche sugli spalti».

«In tutte le partite la squadra si aiuta a costruire vantaggi, si protegge, accetta di fare quattro possessi di fila senza vedere un pallone e mettere grande energia in difesa. Non si può parlare di sproporzione dei meriti, le squadre si costruiscono sugli equilibri e sulle disponibilità. Ai rimbalzi era importante non andare sotto perché gli extra possessi per noi spesso hanno fatto la differenza. La battaglia è stata veramente appassionante. Ho visto giocatori prendere rimbalzi e andare subito in difesa senza una smorfia, poi darsi il cinque dopo quaranta minuti di intensità ai gomiti».

«Il momento in cui abbiamo fatto un giro a vuoto è stato sul post up di Fantinelli, l'abbiamo subito. Gran parte della responsabilità è legata all'accoppiamento, quindi alla scelta fatta dallo staff tecnico. Mettere Federico Massone è stato un errore, oggettivamente non era nelle condizioni di fare una buona difesa. I giocatori hanno prodotto una partita di qualità vicissima ai quaranta minuti».

«Adesso pensiamo a recuperare energie. Quello che stiamo facendo è straordinario, non ce lo dobbiamo dire ma pensare solo a domani. Proveremo a completare questo percorso. Queste sono partite che ogni professionista vuole giocare, siamo sicuri di farlo con una cornice di pubblico che darà il giusto peso all'evento. La riga la tracciamo alla fine».

«Il collettivo ha mostrato compattezza nel proteggere anche le rotazioni a rimbalzo, siamo stati veramente strepitosi. Siamo riusciti sempre a fare il tagliafuori sui loro lunghi, a non consentirli rimbalzi facili ma sempre contestati. È stata una grande dimostrazione del desiderio di essere insieme anche nella fase difensiva».

Biella-De' Longhi Treviso 89-81

Parziali: 24-17, 49-46, 68-64.

Biella: Ferguson 30, Hall 15, Massone 2, Venuto 9, Pollone L. 3, De Vico n.e., Udom 10, Pollone M. n.e., Wheatle 5, Rattalino n.e., Tessitori 15. All.: Carrea.

De' Longhi Treviso: Perry 22, La Torre, Moretti 14, Malbasa, Barbante n.e., Fantinelli 12, Rota n.e., Rinaldi 10, Negri 11, Poser n.e., Ancellotti 3, Perl 9. All.: Pillastrini.

Arbitri: Ursi, Perciavalle, Yang Yao.