Addio all'edicolante del Tribunale

BIELLA - Lutto a Biella per la scomparsa di Andrea Coppola, 75 anni, storico edicolante di via Repubblica, dove gestiva insieme alla compagna, Daniela Pinelli, la rivendita di giornali davanti a Palazzo di Giustizia. Una figura di riferimento, per tutto il quartiere, che si appoggiava a lui per le tante piccole richieste quotidiane. Di origini veneziane, o così almeno raccontava, non faceva mai mancare ai clienti una battuta simpatica, una barzelletta per farli sorridere e un aiuto, grande, a quanti volevano accedere a Palazzo di giustizia con quel qualcosa che non potea entrare. E allora era lui a custodire limette per unghie o altro ancora. Nessuno lo obbligava. Lo faceva per empatia, quella che ti porta a occuparsi degli altri. E di lui, come di Daniela, si può ricordare il grande amore per gli animali, che lo aveva portato ad adottare Arturo, la mascotte del rione. Un anno fa la malattia, che sembrava risolta e che, ultimamente, si è ripresentata e proprio nel periodo peggiore. La chiusura dell'edicola, la sospensione del servizio al Degli Infermi di Ponderano. Momenti duri, difficili, che Andrea e Daniela hanno affrontato da soli. Oggi, l'addio.