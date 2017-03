Biella sfiora il miracolo nella Coppa Italia

BIELLA - Con un cuore grande così, l'Eurotrend Biella chiude l'avventura spettacolare alle Final Eight di Coppa Italia al secondo gradino del podio. Sul parquet della Unipol Arena, davanti a oltre 500 tifosi rossoblù scesi in Emilia, termina con lo scarto di un punto (68-69) la finalissima tra i rossoblù di coach Carrea e la Segafredo Bologna dell'ex tecnico "biellese" Alessandro Ramagli.

Primo quarto

Coach Carrea parte alla palla a due con uno starting-five composto da Ferguson, Hall, Venuto, Wheatle e Tessitori; coach Ramagli schiera Spissu, Umeh, Ndoja, Rosselli e Bruttini. Con Umed e Spissu la Virtus decolla sull'8-2. Biella riduce con Hall e Tessitori fino al -1 (9-10) e tiene il passo di Bologna coinvolgendo anche Carl Wheatle. Al sei a zero dei padroni di casa (a segno dalla lunga Umeh e Spissu da tre), risponde Amedeo Tessitori con due canestri consecutivi da sotto per il 18-19. Spissu da tre è un cecchino infallibile: il suo terzo missile obblica coach Carrea a prenotare il minuto. Alla ripresa, Rosselli e Udom realizzano dal pitturato per il definitivo 20-24.

Secondo quarto

L'Eurotrend apre con Venuto, poi Lawson si prende la scena, manda a referto i suoi primi punti della serata e trascina le V nere a +6, 22-28. Le difese hanno la meglio sugli attacchi per buona parte del periodo. Michelori la sblocca da sotto, Rosselli ne porta a casa due in lunetta e la Segafredo scappa via. Venuto in contropiede accorcia e carica squadra e tifoseria: sul 24-31 arriva la prima pausa chiamata da Alessandro Ramagli. Al rientro Mike Hall ne infila due dalla linea dei liberi, altri due dal pitturato, serve a Ferguson la palla per la tripla del 31 pari e da sotto firma il primo vantaggio biellese dell'incontro: 33-31. Al rientro da un nuovo time-out virtussino, Ferguson in contropiede firma il +4, 35-31, punteggio che apre il minuto finale. A fil di sirena Bologna griffa il contatto dalla lunga con Spizzichini, 35-35.

Terzo quarto

Dopo due minuti senza segnare, Mike Hall mette il suo timbro da sotto, poi dall'arco e riporta al comando i lanieri: 40-35. Umeh e Spissu dalla lunga, poi Lawson e Rosselli riaccendono Bologna, nel tentativo di arginare l'avanzata di Hall e la Virtus in un amen è di nuovo in vantaggio, 45-42. Hall fa due su due, poi con Lawson Bologna sale a quota 47. L'Eurotrend si tiene in scia prima con Mattia Udom (-1), poi con Carl Wheatle (tripla del nuovo +2 biellese) e Jazz Ferguson (51-49). Retine inviolate nell'ultimo minuto prima della terza sirena. Biella è avanti.

Ultimo quarto

Ferguson bagna il periodo, poi Spissu in un coast-to-coast riporta a un possesso di svantaggio le V nere. Biella lotta con il cuore, da grande squadra: Udom, servito da Hall, firma quota 55 e obbliga Ramagli a chiedere la sospensione. La sfida si fa intensa: Lawson e Spizzichini rispondono dall'arco, Ferguson dalla media e il match torna sui binari dell'equilibrio. Al rientro da un nuovo time-out, Umeh smuove da sotto e Spizzichini dalla lunga. La reazione biellese non si fa attendere: il solito Venuto centra l'anello con una parabola perfetta, Ferguson in penetrazione il 62-64, poi in lunetta il -1. Si decide tutto negli ultimi 3' di gioco. Hall porta a casa bottino pieno in lunetta. A pochi secondi dal gong una tripla di Jazz accende il popolo rossoblù, ma al fotofinish ha la meglio Bologna, che chiude avanti di un punto e conquista la Coppa Italia 2017.

Eurotrend Biella-Segafredo Bologna 68-69

Parziali: 20-24, 35-35, 51-49.

Eurotrend Biella: Ferguson 17, Hall 24, Massone, Venuto 7, L. Pollone, De Vico n.e., Udom 6, M. Pollone n.e., Wheatle 6, Rattalino n.e., Tessitori 8. All.: Carrea.

Segafredo Bologna: Spissu 16, Umeh 15, Spizzichini 9, Petrovic n.e., Ndoja 3, Rosselli 10, Michelori 2, Oxilia n.e., Penna, Lawson 13, Bruttini 1. All.: Ramagli.

Arbitri: Borgo, Brindisi, Gagno.