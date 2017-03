Biella Rugby fantastica in Sardegna

BIELLA - Incredibile giornata per il Biella Rugby che, sotto il sole caldo della Sardegna, è riuscito a stravincere 54-14 sul campo di Capoterra. Una giornata iniziata all’alba per gli atleti gialloverdi, giunti all’aeroporto di Cagliari dopo un volo da Milano decisamente un po’ assonnati. Una passeggiata per il centro della città ed ancora un breve tragitto per raggiungere gli impianti. Indossata la casacca, quella nera, ‘cattiva’, delle grandi occasioni, tutta la ritrovata energia e la massima concentrazione, sono state catalizzate su quanto stava per avvenire. Quaranta minuti da brivido il primo tempo. Biella attacca disperatamente, produce un gran gioco e ad ogni ‘zampata’ lascia il segno. I padroni di casa, presi alla sprovvista, arrancano, faticano a salire, ma soprattutto, non riescono a contrastare il ritmo altissimo e i numerosi ricicli del XV gialloverde. Biella segna sei volte: aprono le danze i giovani dell’Accademia Miguel Addaris, all’esordio in prima squadra e Tommaso Galfione, poi tocca a Panigoni, nuovamente Galfione, Corrado Musso e Tommaso Pellanda. Nicolas Forestier, in gran forma, trasforma sei calci su sei a disposizione. Nell’intervallo, coach McLean chiede di mantenere gli avversari a quota zero, cambia la prima linea e altri tre avanti, ma non ha sostituti disponibili per la linea arretrata. La cavalcata continua e nei primi dieci minuti, Matteo Maia e Davide Coda Zabetta, segnano ancora. Solo trasformazione.

La gara

Il ritmo rallenta per i biellesi. Il gioco dinamico imposto fino a quel momento, ha prodotto molta stanchezza per i trequarti che sono costretti a mantenere la posizione fino allo scadere. La mischia invece, continua a primeggiare. Al 17’ arriva la meta dei padroni di casa e a sei minuti dalla fine, l’arbitro fischia una meta tecnica contro Biella per un in avanti intenzionale vicino alla linea di meta. Brucia un po’, ma il risultato ottenuto ai tre fischi finali è ben al di sopra delle aspettative.

Amatori Capoterra – Biella Rugby 14-54 (0-42)

Marcatori: p.t. 5’ m. Addaris tr. Forestier (0-7); 14’ m. Galfione tr Forestier (0-14); 19’ m. Panigoni tr. Forestier (0-21); 28’ m. Galfione tr. Forestier (0-28); 36’ m. C. Musso tr. Forestier (0-35); 39’ m. Pellanda tr. Forestier (0-42). s.t. 4’ m. Maia n.t. (0-47); 11’ m. Coda Zabetta tr Forestier (0-54); 17’ m. Cucco tr. Aru (7-54); 34’ m. tecnica Capoterra tr. Aru (14-54).

Amatori Capoterra: Baire (cap.); Cauli, Ricci (1’ st Palmas), Loddo (5’ st Sainas), Bousmina; Aru, Francesio (16’ Locci); Mariottini, Ferraris, Pinna; Thioye, Peddio (7’ st Ferrentino); Poloni (22’ st Uccheddu), Cucco (18’ st Garau), Carrone (18’ st Gabbi). All. Juan Sebastian Francesio.

Biella Rugby: Maia; Addaris, Ongarello, C. Musso, Galfione; Forestier, Ghitalla; Coda Zabetta, F. Musso (11’ st Guelpa), Pellanda (11’ st Eftimie); Chtaibi (1’ st Brua), Bertone (11’ st Pizzanelli); Gatto, Vaglio Moien (1’ st Romeo), Panigoni (4’ st Gallo). A disp.: Gorla. All. Callum Roy McLean.

Arbitro: sig. Andrea Piardi.

Punti in classifica: Amatori Capoterra 0, Biella Rugby 5.

Serie B girone 1 – Risultati 15a giornata: Cus Torino – Cus Milano 15-11; Amatori Capoterra – Biella Rugby 14-54; Sondrio – Amatori Alghero 23-33; Piacenza – Lecco 15-16; Cogoleto – VII° Torino 6-38; Monferrato – Rovato 27-25.

Classifica. Cus Torino punti 59; Biella Rugby e VII° Torino 53; Monferrato 46; Amatori Alghero 45; Piacenza 42; Lecco 32; Cus Milano 30; Amatori Capoterra 25; Sondrio 23; Rovato 21; Cogoleto 14.