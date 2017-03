Il comune di Biella cerca altri tre neolaureati

BIELLA - Il Comune ha riaperto il bando per coprire i posti dei tirocini formativi per neolaureati rimasti sguarniti con il precedente appello di fine 2016.

Le posizioni ricercate

si tratta di tre stages retribuiti di sei mesi per giovani con meno di 29 anni che abbiano completato i loro studi da non oltre dodici mesi. I posti a disposizione sono per l'ufficio strade, l'ufficio parchi e giardini e l'ufficio edilizia pubblica e impianti. Per questo la richiesta è rivolta soprattutto a chi ha compiuto studi di architettura e ingegneria.

Come presetare la domanda

Le domande vanno presentate entro il 23 marzo in uno dei seguenti modi: per raccomandata all'indirizzo del Comune di Biella (via Battistero 4), direttamente all'Ufficio Protocollo di Palazzo Oropa (via Battistero 4, orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,15 alle 16 e giovedì dalle 8 alle 16) o al Servizio Risorse Umane di Palazzo Pella (via Tripoli 48, orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17 e giovedì dalle 8,30 alle 17), oppure via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comunebiella@pec.it o ancora via fax al numero 015.3507473. Alla domanda andranno sempre allegati la copia del documento di identità e il curriculum. Sarà criterio preferenziale, al momento della scelta del candidato per ogni posizione, la residenza in città o in subordine in provincia di Biella. I requisiti richiesti e le modalità sono riassunte all'avviso che si può trovare a questo sul sito del comune di Biella.

Gli stage già in corso

Dal 30 gennaio sono entrati in servizio i primi otto neolaureati che hanno iniziato il tirocinio formativo dopo aver presentato domanda in occasione del precedente avviso: sono al lavoro all'ufficio tributi, all'ufficio strade, alla protezione civile, ai servizi sociali, al centro di elaborazione dati, alla Biblioteca Civica e alla biblioteca dei ragazzi.