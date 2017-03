Trivero promuove la manifestazione d'interesse all'uso dell'Alberghiero E. Zegna

TRIVERO - Dopo il trasferimento dello storico istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione che terminerà di esercitare la propria funzione didattica dal mese di Settembre 2017, il comune pubblica l'avviso per la manifestazione di interesse per l'immobile con lo scopo di raccogliere delle progettualità da parte di soggetti interessati nell’ambito delle attività di interesse dell’amministrazione.

Gli ambiti di intervento

Un'esplorazione che non impegnerà per il momento l'ente a proseguire o concludere l'iniziativa. Il progetto, promosso dal comune di Trivero in collaborazione con la Provincia di Biella e l’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale è finalizzato a: promozione e valorizzazione del territorio montano, promozione di start up o insediamenti di tipo agricolo, agroalimentare, artigianale, ricettività, attività culturali, somministrazione di alimenti e bevande, formazione professionale, promozione dell’innovazione sociale, produzione e punti vendita di prodotti locali, altre attività collegate allo sviluppo del territorio. Alcune attrezzature dell’Istituto verranno messe a disposizione degli interessati. La manifestazione di interesse dovrà pervenite agli uffici comunali entro il 20 marzo compilando il modello da reperire sul sito del Comune.