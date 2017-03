Le atmosfere dei Pink Floyd in un grande concerto all'Erios di Vigliano

BIELLA – Quando la musica unisce e crea bei progetti. E' il caso dei Missing Bricks, tribute band biellese ai mitici Pink Floyd che da anni porta la sua musica in giro per la provincia e non solo. L'impegno dei 10 elementi che compongono oggi la band sfocerà in un spettacolo unico nel suo genere per il nostro territorio. Sabato 11 marzo alle 21 al Teatro Erios di Vigliano, si terrà il grande concerto per celebrare l'uscita del primo singolo dei Pink Floyd, uscito esattamente 50 anni fa. Sarà la data zero dello spettacolo teatrale in musica dei Missing Bricks.

Lo spettacolo

Oltre alla musica, complessi giochi di luci ed effetti riprodurranno le emozioni tipiche di un concerto dei Pink Floyd. La cura del dettaglio si proietterà oltre che con le stimolazioni visive anche e soprattutto nei suoni tra dinamiche, pause e silenzi da pelle d'oca e durante la serata un ospite particolare farà divertire il pubblico.

Uniti dalla passione

«Siamo un gruppo di 10 elementi totalmente eterogeneo per estrazione culturale, età e gusti musicali ma la passione per la musica ha trainato la nostra volontà di regalare qualcosa di bello al territorio – spiega Paolo Gilardo ideatore dello spettacolo insieme ai suoi compagni – Grazie all'impegno di tante persone e all'appoggio dell'amministrazione comunale di Vigliano siamo riusciti a mantenere l'evento completamente gratuito e ne siamo felicissimi – continua il musicista – in questo modo chiunque potrà venire a divertirsi con noi».

Il progetto

I Missing Bricks puntano a replicare il loro spettacolo in giro per l'Italia; intanto per il prossimo futuro i progetti sono ambiziosi: «Vorremmo costituire un'associazione culturale con lo scopo di stimolare soprattutto i giovani ad ascoltare e non solo a sentire. Utilizzando locali adeguati e tornando ad orari in cui si riuscirà a dare la giusta attenzione alle proposte artistiche – spiega ancora Paolo Gilardo – La musica deve essere il motivo per cui la gente sceglie di uscire di casa. Nel momento in cui anche solo un ragazzo in più riuscirà a trovare la voglia di ascoltare musica di qualità sarà un successo».

I Missing Bricks sono: Paolo Gilardo, Marco Gobetti, Andrea Gorlero, Matteo Ghirardelli, Paolo Corbellari, Francesco Milanin, Paola Melis, Ilaria Girino, Bianca Maria Thiebat e Manuel Cavasin. Per info sullo spettacolo: info@missingbricks.com, Bianca 3409905638.