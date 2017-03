Adesso gli ascensori dell’ospedale di Biella “parlano”

BOLOGNA - È un ulteriore tassello nel processo di umanizzazione e accoglienza avviato dall’Asl di Biella per rendere l’ospedale sempre più accessibile. Grazie a una donazione da parte dell’associazione onlus «Amici dell’Ospedale di Biella», tutti gli ascensori che conducono ai differenti reparti - e già dotati di tastiera braille - adesso sono anche parlanti. È un progetto rivolto a tutti gli utenti per favorire l’orientamento, ma soprattutto pensato per agevole le persone non vedenti, ipovedenti o con particolari problemi alla vista. L’impianto è stato installato su 14 ascensori per il pubblico: la voce indica il piano e l’ala dell’ospedale in cui ci si trova.

La novità

Sempre nell’ottica di rendere agevoli i percorsi dell’ospedale, nei mesi scorsi è partito anche un altro progetto, sostenuto dall’associazione Anteas con l’Unione Italiana Cechi, che prevede l’accompagnamento e il supporto dei pazienti e degli utenti non vedenti o ipovedenti che accedono al "Degli Infermi".