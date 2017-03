BIELLA - Incredibile giornata per il Biella Rugby che, sotto il sole caldo della Sardegna, è riuscito a stravincere 54-14 sul campo di Capoterra. Così commenta coach McLean: «Sono super felice! Nessuno si aspettava questo risultato. Siamo entrati in campo mentalmente molto forti, abbiamo giocato per quaranta minuti con la giusta cattiveria, mettendo un sacco di pressione ai nostri avversari. Siamo anche riusciti a difendere molto bene. Non riesco a pensare che un giocatore oggi sia stato migliore di un altro. E’ stato un bellissimo gioco di squadra. Mi fa molto piacere costatare la bravura dei nostri due ragazzi dell’Accademia: Addaris e Galfione, che ben rappresentano il nostro futuro. Onore ai nostri avversari, che hanno dovuto fare i conti con molti infortunati, esattamente come noi, e che nonostante il parziale, hanno lottato fino alla fine senza mai abbassare la testa».