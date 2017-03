Fondo Edo Tempia, gli appuntamenti per la festa della donna

BIELLA - Anche quest'anno il Fondo Edo Tempia celebra la ricorrenza della festa delle donne con tante iniziative. Mercoledì 8 marzo alle 17.30, presso la sala soci Coop di Biella, si terrà un corso di cucina con la chef di cucina naturale Marta Foglio. Per iscriversi al corso è necessaria la prenotazione telefonando allo 015.2534511. Il costo è di 10 euro e verrà interamente devoluto ai progetti di prevenzione del Fondo Edo Tempia.

Eventi sul territorio

Domenica 12 marzo il comune di Vigliano organizzerà una corsa podistica non competitiva a favore del Fondo: il ritrovo è alle 13.30 in Piazza Martiri nei pressi della biblioteca civica. Mercoledì 8 marzo alle 10 nella sede di Ponzone (via XX settembre) sarà possibile, gratuitamente, ma su prenotazione (telefonando allo 015.7388396), sottoporsi a visite di prevenzione senologica con la dottoressa Emanuela Tini. La dottoressa Adriana Paduos, direttore sanitario della Fondazione Tempia, terrà invece due cicli di conferenze dalle 10 alle 12 sui corretti stili di vita da seguire per ridurre il rischio di patologie oncologiche. Appuntamento con la senologia anche a Santhià: sempre mercoledì 8 marzo la dottoressa Chiara Perono sarà a disposizione delle donne (sempre gratuitamente, ma con prenotazione allo 0161.922193 ) per consulenze e visite senologiche a Santhià (presso la sede in via Matteotti 66) dalle 15 alle 17.

Un po' di storia

Nel 1989 il Fondo avviò un programma unico in Italia per le modalità: lo screening mammografico su mezzi mobili che raggiungevano le donne nei loro luoghi di residenza. Era il famoso «Progetto Mimosa». Nel 1992 si aggiunse lo screening per i tumori del collo dell'utero (pap test): «Diritto salute donna». Nel 2000 la Regione li fece propri, con il progetto «Prevenzione Serena» che continua ancora oggi e che le donne biellesi conoscono bene. Se oggi la risposta delle donne ai nuovi programmi sanitari è alta e partecipata, lo si deve anche alla fiducia che il Fondo ha saputo conquistarsi negli anni. Ne sono un esempio i progetti «Proteus Donna» e «Andromeda», rivolti alle donne tra i 46 e i 68 anni eleggibili per la mammografia di screening in Piemonte, per i quali Biella può vantare il maggior numero di adesioni. Nel 2016, solo sul territorio biellese, sono stati eseguiti 8642 esami citologici (pap test) e 8883 mammografie.