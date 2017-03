BIELLA - Dopo due sconfitte consecutive, l’Abi ritrova il successo tra le mura amiche del PalaSarselli fermano la marcia della capolista Cinisello e si riporta di nuovo a ridosso della zona playoff, distante solo un punto, e a due lunghezze dalla vetta, dove ora si trova il Pavic Romagnano. «È stata una buona partita – commenta soddisfatto coach Alberto Colombo a fine gara -, anche quando siamo andate in difficoltà nel secondo set le ragazze che sono subentrate, come Herrnhof e Peruzzo, sono state brave e ci hanno permesso di sistemare alcune cose che non stavano funzionando molto bene. Per la salvezza, che era il nostro obiettivo principale, dovremmo esserci. Da qui in poi tutto quello che viene è tutto in più».

Time out (© Abi - Volley)

L'avvio

L’Abi parte con il solito sestetto: Mariottini in palleggio, Morandi opposta, Capano e Rocci bande, Zecchini e Guiotto centrali con Baratella libero. La prima parte di gara è molto combattuta, con scambi lunghi tra le due squadre; ad arrivare in vantaggio alla pausa tecnica sono le padrone di casa, spinte dai due punti consecutivi di Capano (8-6). Ancora Capano è protagonista della minifuga nerofucsia che costringe al primo time out le ospiti (11-6). Cinisello prova ad alzare il ritmo e si riavvicina costringendo coach Colombo a fermare il gioco (14-13). La partita continua a correre sul filo dell’equilibrio, con l’Abi che commette troppi errori e permette alle lombarde di trovare il pareggio a quota 18. Il muro di Zecchini ridà i due punti di vantaggio alle nerofucsia (22-20), poi gli errori di Guiotto e Zecchini e l’ace di Villa portano per la prima volta le ospiti avanti. Zecchini si fa perdonare e dà il set point alle biellesi, annullato da Roncoroni. Due punti consecutivi di Morandi chiudono la pratica sul 26-24.

Secondo set

Il secondo set è molto più travagliato per le nerofucsia; coach Colombo è costretto a fermare il gioco già sull’1-5, mentre alla pausa tecnica il punteggio è 3-8. L’Abi si riavvicina fino al -2 (6-8), ma le lombarde fuggono nuovamente in avanti: 6-12, poi 7-15 e 8-16. Colombo prova quindi a mischiare le carte inserendo Peruzzo per Zecchini, D’Ettorre per Mariottini e Herrnhof per Capano. Gli ingressi ridanno energia alle nerofucsia: le giocatrici biellesi si riportano in partita avvicinandosi alle lombarde (19-22). Due punti consecutivi di Herrnhof costringono Cinisello a fermare il gioco (21-24), poi l’attacco di Rocci annulla la terza palla set, mentre la quarta è messa a terra da Cinisello che chiude 22-25.

Terza frazione

Viste le buone indicazioni di fine set, per la terza frazione Colombo ripresenta in campo sia Peruzzo sia Herrnhof, mentre si rivede Mariottini in palleggio. La partita torna equilibrata, anche se alla pausa tecnica Cinisello arriva davanti di due lunghezze (6-8). Il turno in battuta di Lisa Herrnhof riporta avanti le biellesi, che piazzano un parziale di 7-1 e scappano sul 13-9 (time out Cinisello), prima che due attacchi stretti di Rocci e un secondo tocco di Peruzzo portino alla seconda pausa sul 16-9. Un paio di errori di troppo riportano sotto Cinisello, ma la fast di Peruzzo ricaccia indietro le ospiti (18-13). Colombo rimanda in campo D’Ettorre e Zecchini (per Peruzzo) e la numero 15 nerofucsia si prende subito un punto con il muro. Cinisello ormai non c’è più: le biellesi chiudono il set facilmente 25-14.

Finale

La partita torna in equilibrio nel quarto set: le due squadre arrivano alla pausa tecnica sul 7-8, poi tre punti consecutivi di Irene Zecchini portano la gara sull’11-8. Le padrone di casa scappano in avanti e grazie al punto di Rocci arrivano avanti di cinque alla pausa tecnica (16-11). La striscia positiva dell’Abi continua: le ragazze di coach Colombo continuano a essere attente in difesa e a muro, prendendo così il largo (20-12). Sul più bello, però, La macchina nerofucsia s’inceppa e le milanesi si rifanno sotto (23-19). L’attacco di Rocci dà quattro palle match alle nerofucsia, che chiudono alla seconda con Morandi.

ABI LOGISTICS BIELLA-UNIABITA CINISELLO 3-1 (26-24, 22-25, 25-14, 25-21)

Abi Logistics Biella: Mariottini 1, Morandi 19, Guiotto 6, Irene Zecchini 8, Rocci 23, Capano 8, Herrnhof 11, Bevilacqua, Piccioni, D’Ettorre, Peruzzo 3 libero Baratella. N.e. Vecco Garda, Clara Zecchini. Allenatore Colombo e D’Ettorre.

Uniabita Cinisello: Guerriero 1, Marzorati 5, Roncoroni 17, Redaelli 10, Villa 10, Galliani 6, Clapis 1, Caimi 1, De Marchi, libero Comi. N.e. Massotti, Rosi. All. Robbiati.

Altri Risultati:Yamamay Busto Arsizio-Colombo Certosa 3-0, Memit Senago-Canavese 3-1, Acqua Calizzano Carcare-Fordsara Unionvolley 3-0, Pavic Romagnano-Iglina Albisola 3-2, Polar Volley Busnago-King Cup Bodio 0-3, Parella Torino-Lilliput Pallavolo 3-1.

Classifica: Pavic Romagnano 39, Parella Torino 38, Uniabita Cinisello 38, Abi Logistics 37, King Cup Bodio 37, Acqua Calizzano Carcare 34, Canavese Volley 32, , Iglina Albisola 31, Memit Senago 28, Lilliput Settimo 24, Yamamay Busto Arsizio 21, Fordsara Unionvolley 10, Polar Volley Busnago 8, Colombo Certosa 1.