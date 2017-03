Nuoto: Dynamic sport terza ai campionati regionali

BIELLA - Si è chiusa nel migliore dei modi l'edizione 2017 dei campionati regionali di categoria invernali per la Dynamic Sport: grazie a 78 podi complessivi con 21 vittorie, la squadra che comprende i gruppi agonistici di Biella, Crescentino, Pralino, Rivarolo e San Mauro ha centrato un prestigioso terzo posto alle spalle di Centro Nuoto e Rari Nantes Torino.

I premiati

Sui podi del secondo week end di gare: Andrea Dellarole (1° nei 100 rana junior '99 in 1'02"26, nei 50 in 28"99, 2° nei 200 misti in 2'07"86), Diego Bortolozzo (3° nei 100 rana junior 2000 in 1'04"22, 2° nei 50 in 29"33), Gabriele Rizzo (1° nei 100 rana ragazzi 2001 in 1'04"85, nei 200 misti in 2'07"85, 3° nei 200 dorso in 2'08"96), Andrea Pagliano (3° nei 200 dorso ragazzi 2003 in 2'13"59), Luca Caramellino (1° nei 100 rana ragazzi 2002 in 1'06"89), Enrico Oggeri (1° nei 100 rana ragazzi 2003 in 1'08"21, 2° nei 200 misti in 2'16"38), Riccardo Ongaro (3° nei 200 misti ragazzi 2002 in 2'16"67, 2° nei 100 stile in 55"53), Asia Calise (3° nei 100 rana ragazze 2004 in 1'18"22), Federico Lagna (3° nei 50 stile junior '99 con 24"27 e nei 100 in 53"35, 1° nei 200 delfino in 2'10", 3° nei 50 in 25"81), Caterina Momi (2° nei 50 stile 2004 in 27"78, nei 100 in 59"35 e nei 400 in 4'36"62, 1° nei 200 dorso in 2'21"61), Sofia Ervas (3° nei 50 stile ragazze 2004 in 28"14, 1° nei 400 stile libero in 4'36"18), Margherita Mainardi (1° nei 200 delfino ragazze 2003 in 2'18"93, 3° nei 400 stile in 4'31"92), Marta Stroppiana (2° nei 400 stile libero in 4'31"89), Helena Biasibetti (1° nei 200 delfino junior 2002 in 2'17"98, nei 400 stile in 4'18"38, 2° nei 100 stile in 56"35), Martina Roggero (3° nei 200 delfino senior in 2'20"74, 1° nei 50 in 27"99), Mauro Naldini (3° nei 200 delfino ragazzi 2003 in 2'15"57), Chiara Ortone (3° nei 200 misti junior 2002 in 2'23"43), Lorenzo Panizza (3° nei 400 stile ragazzi 2003 in 4'18"01 e nei 200 in 56"05), Arianna Castagna (3° nei 50 delfino junior 2001 in 28"75), Ilaria Moro (2° nei 50 delfino junior 2002 in 28"90), Camilla Giacomini (2° nei 200 dorso junior 2001 in 2'15"71).

Femminile

Secondo posto per la staffetta 4x200 stile libero ragazze femmine con Stroppiana, Momi, Bona, Mainardi, terzo per i cadetti maschi con Acucella, Salino, Denni, Favre, per la 4x200‎ cadette femminile con Ortone, Moro, Lessio, Biasibetti, per la 4x100 mista junior maschi con Zapparoli, Dellarole, Lagna, Cimavilla, terzo per la 4x100 mista ragazze femmine con Cerruti Miclet, Bonaudo, Stroppiana, Mainardi.

Verso Riccione

Tra qualche giorno le graduatorie definitive in vista dei Campionati Nazionali Invernali di Riccione. Numeri record per la Dynamic, che dovrebbe essere presente all'evento clou nel panorama Nazionale giovanile con oltre 25 atleti. Si replica sabato e domenica con la chiusura dei Campionati e la classifica generale a squadre. Dynamic Sport a caccia del podio.