Ginnastica: buon esordio la Pietro Micca nel campionato di serie D

BIELLA - Le giovani ginnaste Emilia Rizzo, Francesca Bocchino, Martina Massolin e Costanza Perinotti hanno gareggiato domenica 5 marzo a Verbania, nella categoria allieve della Serie D2 e nonostante qualche errore sono riuscite a conquistare un ottimo quinto posto. Le ginnaste tornano a casa soddisfatte del percorso intrapreso e consapevoli della propria prestazione e delle loro possibilità per la prossima tappa di campionato che si disputerà a Biella nel mese di aprile. Ad accompagnarle le tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina, Gaia Cincotta, Elisabetta Rosso e Fatou Mbodj che commentano soddisfatte il livello raggiunto in pochissimo tempo dalle loro ginnaste, un bel gruppo unito e determinato.

Escursionismo

Sempre in casa Pietro Micca ma per tutt'altra disciplina, la sezione della società sportiva A.p.d. Pietro Micca organizza, per domenica 12 marzo, un incontro dimostrativo gratuito di avvicinamento alla marcia alpina. Il ritrovo è previsto a Biella presso la sede in via Monte Mucrone, 3 alle 9 e l’esercitazione si protrarrà fino alle 12 circa. Le manifestazioni di marcia alpina di regolarità si svolgono in località montane o pedemontane e i percorsi di gara si snodano su sentieri segnati. Tali percorsi vengono accuratamente misurati con apparecchiature atte allo scopo. Sia il tragitto che la lunghezza e il tempo teorico di percorrenza devono essere tassativamente tenuti segreti dagli organizzatori. I concorrenti partiranno di norma a distanza di un minuto uno dall’altro con medie diverse da tenere, che verranno consegnate alla partenza, poi si avventureranno, senza nessuna altra indicazione lungo il percorso che è stato precedentemente segnato. E’ consigliabile indossare abbigliamento comodo, scarponcini oppure scarpe da ginnastica con suole adatte ai sentieri, ed avere un cronometro o orologio con il segnasecondi. Per informazioni o prenotazioni telefonare al cell.3347280911 o scrivere a sede@pietromicca.it