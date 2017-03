Il Comune organizza una gita a Superga

BIELLA - l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune organizza una serie di attività di promozione sociale per la terza età. Il ricco programma prevede oltre a 3 soggiorni: 1 termale a Ischia, e 2 marini (in Liguria e in Emilia Romagna), anche una serie di gite, concerti e festa di ferragosto. La meta della prima gita della stagione sarà la Basilica di Superga, domenica 26 marzo 2017. La quota di partecipazione è di 27 euro e comprende la visita guidata e il pranzo. I trasporti sono a carico del Comune di Biella

Il programma

Ritrovo dei partecipanti alle 8 in P.zza Lamarmora (Bersagliere), alle 8.15 vicino all’edicola dello stadio C.so 53° Fanteria. Alle 10 arrivo alla Basilica di Superga e visita guidata del Chiostro monumentale, della sala dei Papi (che ospita una collezione di dipinti dei Pontefici) e alle Tombe Reali sabaude. Alle 11.30 possibilità di partecipazione alla S. Messa (in alternativa passeggiata in libertà per ammirare il panorama), alle 12.30 pranzo al ristorante e giro libero in città. Domenica 26 marzo piazza San Carlo ospiterà «Aspettando Cioccolatò», l’anteprima del nuovo format di CioccolaTò, kermesse dedicata alle produzioni artigianali della tradizione cioccolatiera torinese e piemontese, che avrà il suo primo appuntamento nel mese di novembre. Alle 18 ritrovo al bus e rientro a Biella. Iscrizioni 8 e 9 marzo dalle 14 alle 16 presso il centro anziani del Vernato, via Ivrea, 14.