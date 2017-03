Biellese sempre meno ospitale per i giovani

BIELLA – Sembra quasi una battaglia ormai, quella tra il Biellese e le nuove generazioni. In una recente dichiarazione, Ermanno Rondi (ex presidente Uib e patron di Incas) ha affermato: «Se l’80% dei laureati se ne va via, un motivo ci sarà e, senza bisogno d’accusare direttamente nessuno, ciò che abbiamo ce lo siamo costruiti noi». Una presa di posizione netta, a cui i numeri di consuntivo sul 2016 danno ragione: nel Biellese sono diminuite le assunzioni rispetto al 2015 e la nostra provincia non brilla neppure per imprenditoria giovanile.

Meno occupazione per tutti gli under 35

Partendo dall’occupazione, si vede come tutta la partita che possiamo riassumere sotto il cappello «giovani» si sia chiusa in negativo. Nell’anno passato le assunzioni degli under 25 sono scese di 184 unità rispetto al 2015, in percentuale si parla del -6,6%, medio. Per quanto riguarda la fascia d’età compresa tra i 25 ed i 34 anni i è registrato un decremento delle assunzioni dell’8,2%, con quasi 400 assunti in meno nel corso dell’anno.

Sono le donne a faticare di più a trovar lavoro

Ma i dati più preoccupanti riguardano le donne. Le assunzioni sotto i 25 anni sono state in totale 2.625, di queste 1.436 hanno riguardato maschi e solo 1.189 femmine, ne segue che i ragazzi nel complesso hanno continuato a trovare lavoro, segnando anche un piccolo incremento dell’occupazione (+0,7%), mentre per le ragazze le possibilità sono scese del 14%. Non va molto meglio se si guarda ai dati fino ai 35 anni, dove su un totale di 4.396 nuovi posti di lavoro le donne si sono accaparrate 2.404 posizioni, più dei colleghi maschi, ma meno rispetto al 2015, e non di poco: le assunzioni sono scese del -11,6%.

Biella ultima nell’imprenditoria giovanile

Se non si trova lavoro conviene provare ad «inventarselo», una buona prassi lecita e che in alcuni casi ha dato ottimi frutti, ma non applicabile nell’assoluto. Se altrove le iscrizioni aumentano, nel Biellese anche le imprese giovanili arrancano. Lo dicono i dati diffusi da Unioncamere: Biella è ultima tra le province piemontesi. Sul territorio regionale insistono 42.237 imprese giovanili, di queste 52,8% ha stabilito la propria sede legale in provincia di Torino, il 15,9% in provincia di Cuneo e l’8,5% nei comuni dell’alessandrino, e solo il 3,4% qui da noi. In termini percentuali le aziende degli under 35 rappresentano sul totale del sistema imprenditoriale il 10,7% a Novara, il 10% a Torino, tra il 9,7 e il 9% nell’ordine a Vercelli, Cuneo, Asti e Verbano, l’8,1% ad Alessandria, e solo il 7,8% a Biella.

Imprese giovanili, comunque in positivo

A livello regionale, e pure locale, l’imprenditoria dei giovani ha comunque chiuso il 2016 in positivo, salvando con le sue performance anche l’intero comparto. Su Biella il saldo tra «nate» e «morte» è di + 143, a livello regionale si è chiuso con un bel +4.393 che ha quasi coperto il dato negativo delle imprese non giovanili (- 4.912). Infine, nel complesso, al 31 dicembre del 2016 gli imprenditori piemontesi con meno di 30 anni sono più di 32 mila e rappresentano il 4,6% del totale, si concentrano in massima parte tra Cuneo, Vercelli, Novara e Torino, ultima Biella con un incidenza del 3,6%.