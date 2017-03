Biella: prima serata della giunta nei quartieri

BIELLA - La manutenzione del verde pubblico, la sicurezza dei pedoni, le buche su asfalto e marciapiedi, la raccolta rifiuti e l’incuria di chi li getta, perfino una domanda arrivata in diretta via Facebook: sono stati numerosi i temi toccati nell’incontro di lunedì sera con la giunta al quartiere San Paolo. Dopo la riunione dell’esecutivo delle 19, la prima lontano da palazzo Oropa, sindaco e assessori si sono fermati nella sede del centro anziani di via Trento per ascoltare, a partire dalle 20.30, gli abitanti del rione.

Le questioni sollevate

Numerose sono state le domande e altrettante le segnalazioni, annotate dagli assessori di competenza e riguardanti soprattutto la manutenzione di strade, marciapiedi, aree verdi e illuminazione pubblica. Qualche richiesta ha ricevuto una risposta immediata: a chi lamentava la scarsa sicurezza per i pedoni negli attraversamenti poco segnalati, il sindaco Marco Cavicchioli ha anticipato un progetto della giunta per una massiccia operazione di restauro di strisce pedonali che farà parte di un investimento da 150mila euro sulla sicurezza stradale insieme all’installazione di telecamere e dei cosiddetti armadi dissuasori (le colonne arancioni che possono ospitare un autovelox, da mettere in funzione solo con la presenza di una pattuglia) ma anche all’acquisto di dispositivi per misurare il traffico e analizzare le strade più a rischio. Anche sui parchi pubblici del quartiere sono arrivate le rassicurazioni dell’assessore Valeria Varnero, che ha mostrato i disegni dei lavori in programma in via Carso-via Maggia, in via Valle d’Aosta e al Masarone, alcuni dei quali al via già in primavera. Alle segnalazioni dei presenti si è aggiunta quella arrivata, durante la seduta, con un messaggio inviato sulla pagina Facebook «Città di Biella» da un abitante di via Cottolengo, sui cattivi odori provenienti da una tintoria industriale della zona. Anche in questo caso l’assessore Diego Presa ha preso nota del problema garantendo approfondimenti.

Il prossimo appuntamento

Dopo più di due ore di confronto, la seduta è terminata, Lo stesso programma sarà replicato lunedì 13 marzo: la giunta nei quartieri prosegue il tour arrivando al Vernato. L’appuntamento per i cittadini è sempre alle 20.30 nella sede del centro incontro anziani di via Ivrea 14 dove a partire dalle 19, a porte chiuse, si svolgerà la seduta settimanale di giunta.