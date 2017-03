Piromani in azione a Masserano

MASSERANO - Piromani in azione, oggi, a Masserano, dove sono intervenute squadre di Vigili del fuoco e volontari dell'Antincendi boschivi. Secondo le prime informazioni, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, le fiamme avrebbero interessato diversi ettari di sottobosco. Ma non basta. Diversi i focolai che si sono sviluppati, tanto che è apparsa subito chiara la mano dell'uomo. Per questo dal Comando provinciale di via Santa Barbara è giunto sul posto uno dei tecnici, per cercare di scoprire quali inneschi siano stati ulitilizzati per attivare i focolai. Perchè di questo si tratta.

I fatti

Complice la giornata di sole, che ha asciugato il terreno, è bastato poco per dare il via a un rogo che, ancora una volta, causerà un grave danno ambientale. Oltre alla flora, a farne le spese sarà la piccola fauna, insetti compresi, indispensabili per l'impollinazione. E tutto questo ad appena pochi giorni dall'incendio che ha interessato, per l'ennesima volta, la Muanda. Sul posto squadre dell'Aib che hanno cercato di limitare i danni causati da soggetti che sanno come muoversi e approfittarsi delle condizioni climatiche, come il vento, per distruggere la natura.