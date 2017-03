Dynamic Sport alla grande a Leinì

BIELLA - Ottimo inizio di 2017 per le squadre di pallanuoto Dynamic Sport: nella prima edizione del Trofeo della Befana di Leinì, under 15 e 17 hanno conquistato due eccellenti podi, perdendo entrambe la semifinale ma conquistando il terzo posto finale. ‎Ciliegina sulla torta per le squadre di Paolo Musso e Mattia Angelini è stato il premio ricevuto dal giovane Andrea Blotto come miglior giocatore under 15. Al torneo hanno preso parte assieme alla Dynamic anche Borgaro (padrone di casa), Cuneo ed Aquatica Torino.

Formazioni

Formazione under 17 Dynamic Sport: Foglia Taverna, Cavaglia, Rivoli, Tabiani, Filoni, Rosa, Marfisi, Blotto Andrea, Scipione, Crepaldi, Craveria, Multari, Congiu, Selicati. Formazione under 15: Barazzotto, Blotto Andrea, Siletti, Versaldo, Ciavaglia, Vezzú, Multari, Chiorboli, Eulogio, Peraldo, Ragazzoni, Marfisi.

Info

