«Pregafismo e potenziamento linguistico» gli incontri per insegnare ai più piccoli

BIELLA - Prosegue la sinergia e la collaborazione tra l’Asl di Biella e l’ufficio scolastico territoriale per fornire agli insegnanti strumenti utili da adottare ogni giorno per favorire un apprendimento consapevole. Giovedì 9 marzo, a partire dalle 16.45, nella sala convegni «Elvo Tempia» dell’ospedale di Biella ci sarà un incontro, promosso dalla struttura complessa di medicina riabilitativa dell’Asl Bi diretta dalla dott.ssa Lia Rusca.

Favorire la comprensione e l'apprendimento

Un appuntamento pensato e strutturato per gli insegnanti della scuola dell’infanzia durante il quale verranno forniti strumenti e strategie per osservare e potenziare quei prerequisiti fondamentali per favorire la comprensione e l’apprendimento dei piccoli alunni. Questa volta nel ruolo di docenti ci saranno le logopediste dell’ASL BI dott.ssa Elisabetta Minola e dott.ssa Ester Carlone, con loro anche la fisioterapista dott.ssa Maria Cristina Florio. Si parlerà di pregrafismo nella scuola dell’infanzia e verranno analizzate più da vicino alcune proposte di attività per il potenziamento linguistico, attraverso l’uso della favola. Un progetto, quello portato avanti, a cui partecipa l’Ust di Biella e che rientra nel catalogo dell’offerta formativa per la scuola del gruppo di lavoro «Guadagnare Salute» del dipartimento di prevenzione dell’Asl Bi.