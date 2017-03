Ruba 500 euro e viene arrestata

BIELLA - In data 3 marzo 2017 i Carabinieri del Nucleo Investigativo traevano in arresto nella flagranza di reato di furto aggravato una donna (C. S., 50 anni) di Biella che approfittando della sua qualità di addetta alle pulizie all’interno di alcune filiali della Banca Sella aveva trafugato un mazzetta di 500 euro costituita da 100 banconote del taglio di cinque euro che aveva poi provveduto a nascondere all’interno di un sacco dell’immondizia.

Manette

La donna, sottoposta a controllo all’atto di lasciare gli uffici bancari ammetteva da subito gli addebiti e consegnava agli inquirenti la mazzetta arrotolata che aveva già provveduto a nascondere sulla sua persona. L’attività di indagine era scaturita a seguito di ripetute denunce di furto che segnalavano analoghi ammanchi verificatisi nella stessa filiale durante l’anno 2016. Le indagini hanno permesso di focalizzare l’attenzione sulla donna che in relazione al suo incarico aveva la possibilità di muoversi senza particolari controlli. Nella mattinata del 4 marzo 2017 il GIP di Biella convalidava l’arresto e la sottoponevaalla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G, in attesa del giudizio per direttissima.