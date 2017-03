Tennistavolo: dieci atleti biellesi al Torneo di Verzuolo

BIELLA - Nel week end a Verzuolo (Cuneo), si è disputato il quinto ed ultimo torneo regionale predeterminato valido per la qualificazione ai campionati italiani di categoria. Nutrita la rappresentativa della società sportiva tennistavolo Biella composta da ben dieci atleti.

Le gare di quinta categoria

Nella gara di sabato, riservata ai quinta categoria, sono sette i portacolori biellesi presenti ai nastri di partenza. Luca Formagnana e Marco Solesio, chiusi dal pronostico, non superano il primo ostacolo, mentre per tutti gli altri si spalanca l’accesso al tabellone finale. David Dabbicco e Nicolò Manfredi, sono quelli che percorrono più strada; entrambi infatti raggiungono i quarti di finale. Nicolò battuto da Baiocchi e David da Barbato, vera e propria bestia nera, che ha eliminato nell’ordine i nostri Pietro Furno, Francesco Gamba e quindi, appunto, David. Con quest’ultimo è stata una vera battaglia con il nostro bravo difensore che si è trovato avanti nel quinto set per 9 a 5 e qui ha subito un parziale di 6 a 0 per terminare sconfitto 11 a 9. Infine Davide Gamba, che stava disputando un buon torneo, è incappato nello scontro fratricida con David e, dopo un primo set tirato, ha ceduto di schianto terminando così il suo torneo negli ottavi di finale.

Le competizioni di terza e quarta categoria

Domenica si sono giocate le gare riservate agli atleti di quarta e terza categoria. Nel terza femminile, Anna Loro, con le vittorie su Marengo e Dompè, entra con facilità nel tabellone finale. Qui, al primo turno supera la verzuolese Alberto per poi fermarsi ai piedi del podio battuta al quinto set (12 a 10) da Beccaria. Nella gara di quarta categoria maschile, oltre Simone Cagna e Tommy Ferraris, vi prendono parte i qualificati del quinta: David, Davide, Francesco e Nicolò. Solamente Davide (battuto da Belli ed Andrea Giai) non riesce a superare il girone iniziale, mentre gli altri ottengono tutti questo gratificante risultato. Simone (vincitore sul compagno Tommy e su Ramello), David (premiato dalla classifica avulsa con vittoria su Barone e sconfitto da Corrente) e Francesco (vincente contro Selmi) passano come primi. Mentre Tommy (nel girone con Simone) e Nicolò (anche per lui è stata la classifica avulsa a sciogliere la parità che si era venuta a creare alle spalle di Calabrese, tra il nostro, Lovaldi e Salerno) passano come secondi. Nel tabellone, Nicolò esce al primo turno (sedicesimi) per mano di Giai, Tommy supera Boscolo e quindi perde da Grigatti, Francesco batte La Vita e perde dal compagno di squadra Simone e quindi David che vince contro Albisino e poi viene battuto da Berta. Un po’ più lunga la strada percorsa da Simone Cagna con le vittorie su Tosetti, l’amico Francesco e Benzi. In semifinale si scontra con il sempre più sorprendente Giai (ancora lui) e qui perde, 11 a 9 in bella, facendosi annullare un match point nel quarto set. Alla gara di terza categoria gareggiano Simone, Tommy e David. Per quest’ultimo veramente poco da fare contro Ferrara e Perri; superano invece il girone sia Tommy (vincente su Spera e battuto da Cordua) che Simone (che si impone a Belli, Madaro e Caronia). Poca strada per entrambi nel tabellone finale, Tommy esce nei sedicesimi per mano di Perri, mentre Simone negli ottavi opposto a Doria.