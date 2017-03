Via Galliari: eliminate le barriere architettoniche

BIELLA - Lavori finiti e via le barriere: da oggi via Galliari è di nuovo transitabile tra via Amendola e via San Filippo con la cubettatura rimessa a nuovo. Nei prossimi giorni gli operai si trasferiranno nel quartiere di Chiavazza per mettersi all'opera in via Rosazza. Si trattava di un lavoro fatto svolgere dall'amministrazione comunale.