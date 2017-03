«Conoscere per mantenersi in salute», riprendono gli appuntamenti

BIELLA - Riprende anche nel 2017 il ciclo di incontri dedicati alla salute destinati alla popolazione e organizzati in collaborazione tra Asl Bi e Lions Club Bugella Civitas e Valli Biellesi. «Conoscere per mantenersi in salute» è il titolo scelto per lo spazio informativo dedicato alla salute e alla prevenzione a cura dei medici dell’Asl BI durante il quale un professionista dell’ospedale approfondisce alcuni aspetti particolari legati alla sua specialità.

Tecniche mininvasive endovascolari

Martedì 14 marzo a partire dalle 17.45 sarà protagonista presso la sala Convegni del Museo del Territorio il dott. Enzo Forliti direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare dell’Asl Bi. Il dott. Forliti illustrerà le nuove tecniche mininvasive endovascolari che vengono utilizzate in caso di malattia dell’aorta e il trattamento delle varici con radiofrequenza, laser e scleromousse.

Una vita dedicata alla chirurgia

Il dott. Enzo Forliti è nato a Viterbo e proviene dall’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, dove dal 1997 ha lavorato presso la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare diretta dal Dott. Novali, sviluppando una elevata esperienza nel campo delle patologie vascolari maggiori e minori, con particolare attenzione alla Chirurgia Vascolare non invasiva. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università "La Sapienza" di Roma con il massimo dei voti e lode, si è poi specializzato in Chirurgia Vascolare presso l'Università degli Studi de L'Aquila. Negli anni 1995-96 si è perfezionato presso il servizio di Chirurgia Cardio-Vascolare dell’Ospedale St. Joseph di Marsiglia, diretto dal dott. J. M. Jausseran.

Consapevolezza sui temi sanitari

Dall’ospedale al territorio. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di permettere ai cittadini di conoscere più da vicino i professionisti dell’ospedale, alimentando al tempo stesso una maggiore consapevolezza e conoscenza su temi di carattere sanitario. Al termine delle conferenze è previsto sempre uno spazio di dibattito dedicato al pubblico per porre quesiti ed eventuali richieste di consulti informativi. Il prossimo appuntamento è l’11 Aprile con il direttore della struttura complessa di oculistica: il dott. Vincenzo Ferrara.