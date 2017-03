Giornata del rene: domani a «Gli Orsi» informazione e prevenzione

BIELLA – Domani, in occasione della giornata del rene, la nefrologia dell’Asl di Biella sarà al centro commerciale «Gli Orsi» (Ingresso Principale fronte casse Coop) con uno stand informativo dalle 10 alle 18. Dall’ospedale al territorio per dimostrare quanto sia importante tenere sotto controllo le patologie renali. Il tema scelto quest’anno è: «Malattie renali & Obesità: un sano stile di vita per dei reni in buona salute». Oltre alla misurazione della pressione i cittadini avranno modo di ricevere informazioni e approfondire aspetti, legati al proprio stile di vita, poco considerati nella quotidianità, ma che, se sottovalutati, in alcuni casi possono determinare complicanze.

Consapevolezza sui servi Asl

Un appuntamento, quello di quest’anno, che vedrà anche la partecipazione degli infermieri territoriali. L’obiettivo è infatti anche quello di alimentare la consapevolezza del pubblico rispetto ai servizi e alle attività che l’Asl Bi mette a disposizione. Verranno fornite delucidazioni ai cittadini su come orientarsi sul territorio per eseguire prelievi, su come attivare il servizio infermieristico domiciliare attraverso il medico di medicina generale, soprattutto per la presa in carico degli utenti che convivono con patologie croniche, in particolare persone che hanno una malattia renale.