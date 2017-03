Bimbo si chiude nell'auto di mamma. Arrivano i pompieri

BIELLA - Tanta paura per un bambino che, questa mattina, è rimasto chiuso da solo nell'auto della madre che aveva appena posteggiato il mezzo. I fatti sono avvenuti intorno alle 12, in via Macallè. La donna appena si è accorta dell'incidente, ha contattato i vigili del fuoco. Per gli uomini in divisa è stato un gioco da ragazzi aprire il mezzo e portare la situazione alla normalità. Per la donna, il bimbo e alcuni passanti, tanta apprensione.