Visite sportive, cambiano le regole

BIELLA - Dall’8 marzo è cambiato il sistema di prenotazioni delle visite per l’idoneità sportiva. Nei giorni scorsi la medicina dello sport dell’Azienda sanitaria locale di Biella ha diffuso una informativa ai principali interlocutori interessati per illustrare le novità derivanti dalle ultime disposizioni regionali. D’ora in avanti le prenotazioni per i minorenni e per le persone diversamente abili non potranno più essere effettuate presso la segreteria della Medicina dello Sport, ma dovranno avvenire tramite call center telefonico (telefonando al numero 800800812 attivo nei giorni feriali dalle 8 alle 17), farmacie territoriali e presso le sedi cup aziendali. Per prenotare è necessario essere già in possesso del modulo di richiesta compilato, timbrato e firmato dal responsabile della società sportiva di competenza.

Il punto

È fondamentale precisare al momento della prenotazione la tipologia di prestazione richiesta (se prima visita o rinnovo), il luogo di residenza dell’atleta, l’età e la tipologia di sport agonistico praticato. In caso di rinnovo è fondamentale conoscere la data di scadenza del precedente certificato, diversamente non è possibile avere la prenotazione. Per informazioni chiamare la medicina dello sport al numero 01515159429.