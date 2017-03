Unipop Vercelli: un tour tra le bellezze di Cuneo

BIELLA - Sono ormai giorni decisivi all’Università Popolare di Vercelli nell’organizzazione degli ultimi dettagli che caratterizzeranno il tour cuneese. La città della Nutella, dei vini pregiati ma anche delle vestigia romane. Sabato 8 aprile l’Unibus lascia il garage in cui ha riposato tutto l’inverno per popolarsi di turisti affamati di conoscenza.

La gita

A guidarli in questo viaggio particolare, diretto alle viscere della città romana, sarà il Responsabile del Settore Turismo, Pier Luigi Pensotti, che come sempre si avvarrà dei contributi enogastronomici della presidente Paola Bernascone Cappi, attiva nel sollecitare i palati dei visitatori con interessanti suggerimenti gastronomici tipici delle Langhe. Il percorso intessuto dal direttivo Unipop vede affiancare alla visita sotterranea la tappa al museo archeologico Federico Eusebio, con i suoi Tesori del Tanaro. Prevista anche un interessante escursione alle tre più importanti chiese con i loro tesori artistici: San Giovanni Battista, San Domenico e San Giuseppe. Le prenotazioni sono state estese oltre il termine previsto di mercoledì 8marzo. Info e prenotazioni presso la segreteria di via Attone Vescovo, 4 a Vercelli al numero 0161/ 56285 o tramite l’indirizzo e-mail: unipopvc@tiscali.it.