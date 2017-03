Biella 4 Racing, terminato il corso navigatori

BIELLA - «Missione compiuta!». La frase sembra essere la sintesi perfetta del 1° Corso Navigatori Rally 2017 / 1° Corso Regolarità 2017 organizzato dalla Biella 4 Racing. «Tutto è partito quasi per scommessa una sera di un paio di mesi fa, dove intorno ad un tavolo - raccontano i suoi esponenti - venne buttata li l’idea di organizzare il corso naviga. Subito eravamo titubanti, ma visto l’esperienza pregressa ci siamo detti: perché no?». Corso navigatori rally sì, ma non solo: «La scommessa venne raddoppiata qualche sera dopo, aggiungendo al tradizionale corso, la parte riguardante la regolarità, e nel caso più specifico quella a noi più vicina, la regolarità sport». Una doppia scommessa che si può dire vinta a pieni voti: «Le nostre più rosee previsioni non si sarebbero mai spinte a tanto, e invece, siamo riusciti a raccogliere ben venti partecipanti, diciannove dei quali hanno portato a termine il corso, solo un ragazzo ha dovuto lasciare strada facendo».

La prova pratica

Un corso che ha trovato la sua naturale conclusione questo fine settimana con la prova pratica: «Non è un esame, ma a tutti gli effetti una messa in pratica da parte dei corsisti, di tutto quello che gli è stato insegnato nelle quattro serate teoriche».Una prova pratica impegnativa anche per gli organizzatori: «Vi hanno preso parte dei diciannove corsisti rimasti, diciassette di loro, quelli liberi da impegni ed impedimenti. In tutto, fra esaminatori e personale sul percorso, eravamo presenti in più di venticinque persone, un bell’impegno davvero». Ma tutto è andato per il meglio, e poi si è potuto festeggiare. «Naturalmente la cena di chiusura corso non poteva mancare, sia per fare i saluti finali, sia per poter trascorrere una serata in compagnia a ridere e scherzare. Vi hanno preso parte più di cinquanta persone, è stato bello vedere la sala così piena e chiassosa».

Passione e grandi risultati

Un degno finale a un bel corso, che ha dimostrato che le cose fatte con passione e voglia di fare possono dare grandi risultati. «Tutti noi del Biella 4 Racing siamo spinti da una grande passione per questo sport e tutto quello che facciamo, lo facciamo senza interessi di sorta, ma solo con la voglia di condividere. Per fortuna abbiamo trovato persone come Simone e Filippo, i due relatori del nostro corso, rispettivamente per l’aspetto rally e per quello regolarità, spinti dalla stessa nostra passione, e abbiamo potuto contare su amici piloti e navigatori che han voluto darci una mano per la prova pratica, così come il personale sul percorso. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento, senza dimenticare gli Ufficiali di Gara Biellesi per averci fornito il materiale necessario».