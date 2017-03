Torna in Riva la Festa di San Giuseppe

BIELLA - La Chiesetta di San Giuseppe, sulla collina di Riva, è pronta anche quest'anno per iniziare la Novena e Festa Patronale. Il programminizierà domani, venerdì 10, e così ogni giorno, fino al 20 marzo.

Il programma

Alle 16, esposizione eucaristica, recita della Novena di San Giuseppe, benedizione. Alle 16.30 Santa Messa presieduta dai sacerdoti ospiti. Nei finesettimana il programma si amplia: sabato 11 il tradizionale pellegrinaggio del gruppo sardo «Su Nuraghe» con costumi tipici e canti in Limba Sarda. Durante la celebrazione delle 16.30, sarà ricordata la piccola Giulia Gravellu. Domenica 12, la Messa sarà celebrata al mattino alle 10.30, e al pomeriggio alle 16.30. Sabato 18, la messa delle 16.30, sarà animata dal coro di Magnonevolo. Domenica 19, Sante Messe festive alle 10.30, alle 16.30 (canterà il coro della Cattedrale), mentre alle 21 partirà la fiaccolata dalla piazza di San Cassiano, e alle 21.30, sarà celebrata la prima messa della solennità di San Giuseppe. Seguono le celebrazioni del giorno lunedì 20, memoria liturgica, con la Santa Messa delle 10.30 e alle 16.30 la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo. La novena è anche l'occasione propizia per salire la collina in passeggiata, e visitare lo storico artistico sacello del 1644, con il gruppo statuario della morte di San Giuseppe. Altre informazioni su Facebook: Pia Unione San Giuseppe Biella , o www.sangiuseppebiella.it.