Biella: alle terme di Ischia con il Comune

BIELLA – Il Comune organizza il soggiorno termale al Grand Hotel Terme di Augusto, Lacco Ameno, dal 15 al 27 maggio, un'opportunità per tutti i residenti in città con più di 60 anni.

La sistemazione

Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora perfetta per una villeggiatura di charme. Lo stile classico degli interni è il preludio ad una vacanza nella bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo rosso che vi condurrà in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e ozi termali.

Per iscriversi

Le iscrizioni per il soggiorno saranno raccolte dal Comune di Biella Servizi Sociali via Tripoli 48 dal 13 al 23 marzo 2017 il lunedì, il mercoledì e il giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30. La quota di partecipazione 610 euro, supplemento per singola 320 euro. Il soggiorno si effettuerà se si raggiunge un numero di almeno 30 partecipanti La partecipazione è riservata prioritariamente ai cittadini ultrasessantenni residenti nel comune di Biella nei limiti dei posti disponibili. I non residenti verranno collocati in lista d’attesa. Per info e iscrizioni: http://www.comune.biella.it/web/casa-politiche-sociali/soggiorni-marini-termali-gite-anno-2017