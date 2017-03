Angelico a Legnano con Mike Hall in forse

BIELLA - Mike Hall in forse per la partita di domenica, a Legnano, nel campionato di basket di serie A2, girone Ovest. L'ha detto coach Michele Carrea, stamane, nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione della partita della Pallacanestro Biella. Il tecnico ha fatto il punto della situazione dopo la splendida partecipazione alle finali di Coppa Italia di Bologna.

Le parole del coach

«Ho sentito Mike telefonicamente e via messaggio - ha detto Carrea ai giornalisti -. Mike è consapevole dello sforzo di tutti di vincere la Coppa Italia. Giocherà domenica? Diciamo che non è scontato, ad oggi. Dobbiamo valutare tutti insieme le sue condizioni fisiche alla luce dello sforzo dei tre giorni a Bologna. In questo senso sarà decisivo il suo ritorno in palestra per avere un quadro della situazione più chiaro possibile. E' evidentemente stanco e acciaccato dopo le tre durissime partite di Coppa Italia. Vedremo... Valuteremo, insieme».