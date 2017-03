Pregiudicato nei guai per ricettazione

VERCELLI - E’ successo giovedì scorso, durante una serie di serrati controlli, quando gli operatori della Polfer di Vercelli, hanno indagato un cittadino per possesso di oggetti provento di furto. L’attività posta in essere dal personale della Polfer di Vercelli, in attuazione della direttiva del Servizio Polizia Ferroviaria, per lo specifico servizio., finalizzato alla prevenzione di quei comportamenti anomali nell’ambito ferroviario, ha consentito infatti di intercettare un cittadino, che tentava di occultare nello zaino al suo seguito, del materiale di evidente dubbia provenienza.

Gli accertamenti

Accompagnato dalla sala d’attesa di stazione presso gli uffici del Posto Polfer di Vercelli per gli accertamenti sulla sua identità e/o precedenti penali, lo stesso è risultato essere un quarantottenne italiano, tossicodipendente e pluripregiudicato, senza fissa dimora, gravitante a Vercelli. Il materiale al suo seguito, un’autoradio ed un navigatore dopo una mirata indagine, è risultato frutto di un furto su un’autovettura consumato in Vercelli nella nottata precedente. Gli oggetti rubati sono stati sequestrati ed il cittadino è stato denunciato per il reato di ricettazione.