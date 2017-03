Vercelli: un virus informatico ha colpito gli uffici comunali

VERCELLI – Un virus informatico ha colpito, ieri mattina, l'ufficio anagrafe del Comune che ha causato un rilevante problema per il normale svolgersi delle attività. Non si è verificato alcun furto di dati che sono assolutamente salvi e sicuri, ma è stato bloccato il funzionamento della rete dei computer utilizzata per rilasciare alcuni atti di competenza dell’ufficio che, quindi, rimane aperto al pubblico solo per i cambi di residenza e autentiche di firme. I tecnici stanno lavorando per ripristinare il corretto funzionamento dell’anagrafe nel più breve tempo possibile e sarà premura dell’amministrazione comunicare tempestivamente il ripristino della normale attività.