Il Biella Rugby avrà la sua "cittadella"

BIELLA - Circa 500 posti a sedere, una copertura in materiale tessile come richiamo al territorio, i servizi igienici per gli spettatori: sono queste le caratteristiche della tribuna dello stadio del rugby di via Salvo d'Acquisto, decise dopo il sopralluogo di lunedì 6 marzo tra assessore allo sport, dirigenti dell'ufficio tecnico e vertici del Biella Rugby.

L'opera

L'opera, da 300 mila euro, fa parte del piano degli interventi per il 2017 e l'obiettivo è di iniziare i lavori al più presto «sperando di essere pronti per luglio e per il grande evento dei giochi nazionali Special Olympics», come sottolinea l'assessore Sergio Leone.

Il progetto

Secondo il progetto, la nuova tribuna si appoggerà ai tre gradoni e la piattaforma in cemento armato già presenti sul lato del campo verso via Rosselli. Saranno aggiunti altri tre gradoni e un'intelaiatura in acciaio che reggerà una copertura realizzata in materiale tessile. Inoltre saranno costruiti i servizi destinati al pubblico con il box per la biglietteria. «Con queste strutture - spiega Sergio Leone - si va completando la sistemazione della cittadella del rugby. Mancheranno solo la sistemazione delle strade d'accesso, distinquendo quello per gli atleti e quello per il pubblico, e un parcheggio per gli spettatori. Quelle che si costruiranno sono comunque strutture che si integrano bene con le costruzioni già esistenti e con il paesaggio. E ha un particolare significato il richiamo al territorio e alla sua vocazione imprenditoriale con la posa della copertura delle tribune in materiale tessile».

L'iter

I prossimi passi burocratici prevedono la stesura di progetto definitivo ed esecutivo, con la possibilità di aprire al più presto il cantiere. «La speranza - aggiunge Leone - è di avere la tribuna finita per il luglio degli Special Olympics, la cui neonata squadra di rugby ha iniziato da pochi mesi l'attività proprio grazie al contributo del club di via Salvo d'Acquisto».