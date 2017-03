Tennistavolo: un biellese all'Italian Junior & Cadet Open

BIELLA - E’ in corso di svolgimento, a Lignano Sabbiadoro, l’Italian Junior & Cadet Open, torneo internazionale a cui prendono parte oltre 350 atleti in rappresentanza di 36 nazioni. Il bellissimo impianto sportivo della località friulana vedrà in questi giorni tantissimi ragazzi darsi battaglia a suon di top e controtop. Oltre che da quasi tutte le nazioni europee, sono presenti anche atleti provenienti dall'Australia, dal Messico, dagli USA, da Portorico, dal Qatar da Israele e dalla Thailandia.

Il biellese in gara

Tra i 60 atleti italiani presenti c’è anche il biellese Francesco Gamba, tesserato per la società sportiva tennistavolo Biella, che fa parte della rosa della nazionale e gareggerà nella categoria Hopes Boys Single. Il portacolori biellese, inserito nel girone uno, scenderà in campo domenica alle 9.30.