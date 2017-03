Il sindaco incontra i residenti del Vernato

BIELLA - Torna, a una settimana dal primo appuntamento a San Paolo, la "giunta nei quartieri». Il secondo incontro pubblico con i cittadini di sindaco e assessori è fissato per lunedì 13 marzo al Vernato. La sede prescelta sarà il centro incontro anziani di via Ivrea 14. Le porte al pubblico si apriranno alle 20,30 ma l'esecutivo arriverà nel rione già alle 19: sempre nelle sale del centro anziani si svolgerà la riunione settimanale di giunta a porte chiuse per l'approvazione delle delibere, per la seconda volta dopo l'esperienza di San Paolo, votate lontano da palazzo Oropa, un dettaglio che resterà nell'intestazione del documento.

Il sindaco

I cittadini sono invitati a partecipare. «L'iniziativa è rivolta a loro - sottolinea il sindaco Marco Cavicchioli - l'obiettivo è consentire ai biellesi di parlare direttamente a sindaco e assessori dei problemi e delle questioni che stanno loro più a cuore. Spero che anche al Vernato l'invito venga raccolto».