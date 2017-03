Denunciato "predone" del rame

BIELLA - Un 27enne di Biella, A.G., pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri di Vercelli per resistenza a pubblico ufficiale, possesso di arnesi atti allo scasso, danneggiamento e uso di targhe contraffatte. L'incriminazione è arrivata al termine di un'indagine partita lo scorso 16 gennaio, quando nella zona di Arborio venne intercettata da una pattuglia dell'Arma una Seat Leon, con a bordo tre persone, che avevano cercato di sottrarre del rame. Al volante, come è stato adesso accertato, il 27enne biellese che, nel tentativo di sfuggire ai militari dell'Arma, effettuava una pericolosa inversione di marcia. Una manovra azzardata che lo aveva portato a perdere il controllo del veicolo che urtava frontalmente contro la parte anteriore dell’autovettura militare, collocata a chiusura della carreggiata, per poi finire contro la recinzione della ditta «Garbero lampadari». L’uomo era riuscito ad abbandonare l’auto ed a dileguarsi per i campi adiacenti, mentre i complici erano stati bloccati.