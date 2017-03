Dynamic sport sfiora l'impresa in promozione contro la capolista

BIELLA - Impresa sfiorata ma comunque tanti applausi per la Dynamic Sport, che tra le corsie di casa della Rivetti cede di misura 8-9 contro la capolista del girone di promozione Nc Milano 2. Alla squadra di coach Paolo Musso non sono bastati tre goal del bomber Filippo Rivoli per conquistare un risultato positivo che, visto l'impegno ed i progressi messi in mostra, sarebbe stato meritato.

L'allenatore

Coach Musso è comunque soddisfatto: «Quando si perde dando tutto e giocando un'ottima pallanuoto non si può che fare i complimenti alla squadra. I ragazzi hanno dato dimostrazione dei progressi che li stanno portando ad essere competitivi in questo loro primo campionato senior».

I protagonisti

Questa la formazione Dynamic: Cavallato, Mariuzzo (1goal), Casanova Pietro, Casanova Luca (capitano 1goal), Marasco, Tabiani, Rivoli (3 goal), Massaro, Benna (2 goal), Lauro, Blotto Andrea, Filoni, Rosa (1goal). Allenatore: Musso Paolo. Vice: Angelini Mattia.