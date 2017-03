Lutto per Angela Curulli

OCCHIEPPO SUP - Lutto in paese per il decesso di Angela Curulli, mamma, trentenne, ricoverata in rianimazione all'ospedale Molinette di Torino da qualche tempo.

I fatti

La donna una ventina di giorni fa aveva partorito un bambino, che sta bene ed è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Torino. La gravidanza della donna però era stata complicata, tanto da far decidere i medici per un parto cesareo, dopo 30 settimane. Da allora le condizioni della donna non sono mai migliorate, fino alla tragedia dei giorni scorsi quando sono state spente le macchine che mantenevano in vita artificialmente la giovane donna. Angela Curulli era molto conosciuta in paese, dove il padre Luciano è stato pure consigliere comunale. La giovane donna lascia il marito, Luca Ercoli.